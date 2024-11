Alvalade é o palco do Portugal-Dinamarca dos quartos de final da Liga das Nações

Alvalade vai acolher a receção da seleção nacional masculina à Dinamarca, da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A primeira mão está marcada para 20 de março, às 19h45, em Copenhaga. O segundo jogo será no estádio do Sporting, três dias depois e à mesma hora. O vencedor desta eliminatória seguirá para a Final Four, a realizar-se de 4 a 8 de junho, num dos quatro países das seleções apuradas.

Portugal, que conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tenta regressar à Final Four pela primeira vez desde que venceu. A equipa de Roberto Martínez chega aos "quartos", fase inédita da prova, depois de ter terminado o Grupo 1 da Liga A no primeiro lugar.