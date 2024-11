Tatiana Pinto lembra que Rep. Checa “ganhou recentemente à Espanha”

A médio Tatiana Pinto considera que a seleção portuguesa feminina de futebol tem de estar a "100%" para vencer a República Checa, na primeira mão do “playoff” decisivo de qualificação para o Europeu 2025.

"É uma equipa perigosa. Ganhou recentemente à Espanha e isso indica muita qualidade e competência. Tem jogadoras experientes e mais novas e isso é uma mistura interessante, como na nossa seleção acontece. Também tem jogadoras que estão habituadas ao contexto internacional e jogam a Liga dos Campeões. São uma equipa agressiva e eu acho que esses jogos são perigosos e temos de estar a 100% para conseguir um resultado positivo e a nosso favor", afirmou a jogadora.

Tatiana Pinto falava aos jornalistas no segundo dia do estágio na Cidade de Futebol, em Oeiras, com vista ao segundo playoff de acesso ao Europeu 2025, que é disputado em duas mãos frente à República Checa, nos próximos dias 29 de novembro, no Estádio do Dragão, e 3 de dezembro, em Teplice.

"Acho que o nosso pior adversário somos nós próprias. Se não estivermos no nosso melhor vamos sofrer, mas se nós, como equipa, estivermos todas em sintonia, focadas e mental e fisicamente preparadas, e a seguir o plano de jogo, podemos tornar as coisas muito mais fáceis. É isso que tem acontecido e por isso é que as coisas nos têm corrido bem, porque temos todas as jogadoras a pensar de igual modo ao mesmo tempo. Não é fácil, mas é uma grande vantagem e pode ser por aí que na sexta-feira tenhamos todo o sucesso", considerou.

Questionada sobre os momentos mais marcantes vividos pela equipa das quinas, Tatiana Silva realçou as presenças recentes no Europeu e no Mundial, neste caso, pela primeira vez: "Foi dizer ao mundo 'Portugal está aqui e contem connosco'".

Sobre a sucessão de jogos sem perder, com o recorde - 10 no total - a ser estabelecido no “playoff” anterior frente ao Azerbaijão (superando o registo obtido entre 2010 e 2011), a média desvalorizou as estatísticas e destacou o trabalho desenvolvido.

"Não nos focamos em recordes, eles acabam por ser a consequência daquilo que fazemos no dia a dia. Aquilo que temos vindo a fazer é dar o nosso melhor por Portugal e os recordes que temos batido são um resultado da qualidade, de todo o investimento da federação e dos clubes, e de todas as pessoas que estão envolvidas no futebol feminino. Isso sim, dá valor", considerou.

A internacional lusa deixou ainda um convite para que o público acorra em grande número ao Dragão, para apoiar as navegadoras.

"Pode ser um dia histórico, mais uma vez, um dia bonito para o futebol feminino português e vamos tentar normalizar a coisa e que aconteça cada vez mais", sublinhou.