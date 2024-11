Portugal vai jogar contra a Dinamarca nos quartos de final da Liga das Nações

Portugal vai defrontar a Dinamarca nos quartos de final da Liga das Nações, assim ditou o sorteio esta manhã em Nyon, na Suíça. Se o grupo de Roberto Martínez superar a rapaziada da terra de Laudrup, numa eliminatória que terá lugar entre 20 e 23 de março, terá pela frente Alemanha ou Itália, nas meias-finais.

Os dinamarqueses, que contam com Alexander Bah e Morten Hjulman, terminam o Grupo 4 desta competição no segundo lugar, com menos oito pontos do que a Espanha. A Dinamarca somou duas vitórias, dois empates e duas derrotas num grupo ainda com Sérvia e Suíça.

O conjunto nórdico, orientado por Morten Wieghorts, ainda conta com figuras como Kasper Schmeichel e Christian Eriksen, sendo que ainda existem futebolistas como Pierre Hojbjerg, Kasper Dolberg e Mikkel Damsgaard, talvez com menos protagonismo do que no Euro 2020.