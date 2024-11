"Adoro o Quenda. A polémica não faz sentido", diz Roberto Martínez

O selecionador partilha que não conversou com o jogador e volta a justificar a não utilização de Quenda com o facto de "o jogo não ter permitido". Martínez lembra que depois das primeiras substituições, teve mais dois períodos de substituições forçadas e "não foi possível fazer a quinta" alteração.

"Fiquei surpreendido. A equipa técnica tem de tomar decisões e faz parte. Acho que foi um estágio com muitas notas positivas. Utilizámos 24 jogadores, ficámos em primeiro do grupo, tivemos quatro estreias e a situação do Geovany Quenda e do Rui Silva - jogadores que não jogaram - aconteceu porque o jogo não permitiu", explica.

"Importante jogar a segunda mão em Portugal"

Sobre o sorteio dos quartos de final da Liga das Nações, não calhou a fava à seleção. Pela frente está a Dinamarca de Hjulmand e Bah, mas Roberto Martínez desvaloriza não ter calhado em sorte seleções teoricamente mais fortes.