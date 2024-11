Quenda foi só "viajar e comer". Augusto Inácio não compreende decisão de Martínez

Augusto Inácio interpretou as palavras de Roberto Martínez como um sinal de que tinha dito a Geovany Quenda que ia ser utilizado frente à Croácia, algo que não se concretizou, e não entende a decisão.

Quenda teve esperança pela segunda vez e voltou a não sair do banco. O recorde do mais jovem de sempre a estrear-se pela seleção vai continuar nas mãos de Paulo Futre, mas há quem não compreenda a decisão - ou não decisão - do selecionador.

"A justificação de Martinez na conferência sobre o toque do Nuno Mendes e a necessidade de fazer mais uma alteração foi um sinal de que tinha dito ao jogador que ia ser internacional. Não se entende como é que um jovem que ele diz que é um grande jogador só vai para ali comer e viajar", argumenta Augusto Inácio, em declarações a Bola Branca.

As críticas do treinador às palavras do selecionador não se ficam por aqui. Augusto Inácio acrescenta que Martínez foi "deselegante" quando referiu que não convoca jogadores para que os recordes sejam batidos e admite que "pode afetar o nível mental do jogador e não pode entrar no espirito do que é a seleção".

Pouco depois do apito final em Split, Quenda utilizou as redes sociais para sublinhar o regresso aos trabalhos com o Sporting e utilizou uma música com um título curioso: "No lie to me" ("Não me mintas").

"As leituras são todas possíveis, mas pode estar relacionado com a sua não utilização. Levo para o lado de que o selecionador disse que ele ia jogar, se não não faz sentido o nome da música", conclui Augusto Inácio, em conversa com a Renascença.