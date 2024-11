Tomás Araújo sai lesionado no jogo da seleção

O defesa Tomás Araújo saiu lesionado durante o jogo da seleção AA de Portugal na Croácia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

O jogador do Benfica foi substituído aos 63 minutos de jogo, após um choque com o guarda-redes José Sá e com o croata Matanovic.

O central abandonou o terreno de jogo com muitas queixas na coxa esquerda.

Tomás Araújo tinha sido lançado a titular pelo selecionador Roberto Martinez no encontro de encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, disputado em Split, na Croácia.



Portugal, que já estava apurado para os quartos de final da prova, empatou em solo croata (1-1). João Félix marcou para a seleção nacional, o defesa Gvardiol restabeleceu a igualdade.