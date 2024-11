Tomás Araújo e Tiago Djaló "muito felizes" com a estreia na seleção

Tomás Araújo e Tiago Djaló, dois dos três jogadores que se estrearam, esta segunda-feira, no empate (1-1) com a Croácia, pela seleção principal, mostraram-se "muito felizes" com o marco nas respetivas carreiras.

O primeiro a estrear-se foi também o primeiro a aparecer na "flash" da RTP3. Araújo foi titular e, "independentemente da lesão", que o obrigou a sair na segunda parte, o central do Benfica não esconde o orgulho.

"Foi um dia muito feliz, sonhava com isto desde pequeno. Foi muito bom", assinala Araújo, que não se assusta com a concorrência no centro da defesa da seleção: "É bom termos competitividade, cabe-me continuar a trabalhar, treinar bem, jogar bem e provar que mereço estar aqui."

Aos 22 anos, Tomás Araújo está a viver o momento mais alto, algo para que, assegura, tem vindo "a preparar desde o empréstimo ao Gil Vicente", em 2020/23, sem chorar o menor tempo de jogo na última época.

"No ano passado, sabia que era uma época em que não ia jogar tanto, mas nas oportunidades que tive penso que estive bem e aproveitei. Este ano, tenho estado bem e tenho de agradecer aos misteres pela oportunidade, sobretudo ao mister Roberto Martínez, por estar aqui", destaca.

"É uma questão de qualidade"

Tiago Djaló, de 24 anos, também se mostra "muito feliz" com a estreia, apesar de Portugal ter cedido o empate no segundo tempo.

"A equipa podia ter ganhado o jogo, não conseguimos mas penso que num próximo jogo poderemos fazer muito melhor. Mas sim, é uma noite muito especial para mim", assume o central do FC Porto.

O defesa já tinha estado na seleção, anteriormente, mas só agora se estreou. As lesões têm dificultado a carreira, no entanto, Djaló acredita que tem o que é preciso para vingar: "É uma questão de qualidade, sem querer ser arrogante. Estou muito feliz por estar a mudar o enredo da minha carreira, posso e sei que vou dar muito mais. Estou muito grato."

"O mais importante é fazer aquilo que eu sei, continuar a dar o meu melhor. Tenho de agradecer ao Porto pela forma como me tem recebido e a oportunidade que me tem dado. (...) Até ao próximo estágio, falta muito tempo, não é o que fiz hoje que vai definir se vou estar aqui no futuro. É o que fizer no FC Porto e se vou continuar bem fisicamente. Se for uma questão de qualidade e performance, penso que estarei aqui", vinca.

Portugal empatou, a um golo, com a Croácia, no último jogo da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações. Na sexta-feira, realiza-se o sorteio dos quartos de final, para que a seleção nacional se apurou.