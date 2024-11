O que tem de saber sobre o Croácia-Portugal (e o recorde de Futre que está em xeque)

Portugal, já apurado e com o primeiro lugar garantido, fecha esta segunda-feira a fase de grupos da Liga das Nações de futebol em Split, frente à Croácia, com várias estreias esperadas, incluindo uma histórica de Geovany Quenda.

Se entrar em campo no Estádio Poljud, Quenda, que nasceu em 30 de abril de 2007, vai estrear-se com 17 anos e 202 dias, superando Paulo Futre, nascido em 28 de fevereiro de 1966, e que estreou em 21 de setembro de 1983, com 17 anos e 205 dias.

Além do extremo do Sporting, os centrais Tomás Araújo e Tiago Djaló e o avançado Fábio Silva podem igualmente entrar em campo pela primeira vez com a camisola da equipa das 'quinas', na sexta e última jornada do Grupo A1.

Após a goleada de sexta-feira com a Polónia (5-1), no Estádio do Dragão, o selecionador Roberto Martínez, privado do castigado Bruno Fernandes, dispensou ainda Cristiano Ronaldo, Pedro Neto e Bernardo Silva, e foi buscar Quenda e Fábio Silva aos sub-21.

Enquanto Portugal tem tudo resolvido no agrupamento, os croatas ainda estão na luta pelo segundo lugar e pelo apuramento, com o empate a garantir logo a passagem, embora a derrota também possa servir, desde que a Escócia não vença por dois golos ou mais a Polónia, em Varsóvia.

A única viagem da seleção nacional a solo croata aconteceu em novembro de 2020, numa altura em que já estava impossibilitada de seguir para as meias-finais na Liga das Nações, finalizando a fase de grupos com um triunfo por 3-2 e com uma noite memorável para Rúben Dias, que 'bisou'.

O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para segunda-feira, pelas 20h45 locais (19h45 em Lisboa), no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.