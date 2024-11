"O futebol evoluiu" e "cada vez mais jovens vão bater recordes": Carlos Xavier e o tema Quenda-Futre

Geovany Quenda pode tornar-se o mais jovem de sempre a estrear-se em jogos oficiais pela seleção. Se o jovem do Sporting entrar esta segunda-feira em Split, contra a Croácia, ultrapassa o recorde de Paulo Futre. "El Português" começou a vestir a camisola portuguesa com 17 anos, sete meses e 21 dias, frente à Finlândia em 1983, em Alvalade, num jogo que terminou 5-0 para os portugueses. Quenda pode conseguir o mesmo com 17 anos, sete meses e 18 dias.

O jovem leão já tinha sido chamado por Roberto Martínez, que adiou o ultrapassar de uma marca, que parecia já inatingível, não fossem as mexidas na convocatória para a última jornada da fase de grupos da Liga das Nações. Para Carlos Xavier, o futebol evoluiu e assim se explica o surgimento de cada vez mais jovens dispostos a bater recordes.

"É a evolução do futebol e as condições que os jovens de hoje têm para voar mais alto. Todos os clubes estão apetrechados de condições para os jovens evoluírem e, obviamente, aparecem cada vez mais cedo atletas com muita qualidade que podem chegar à primeira equipa", explica o antigo internacional a Bola Branca.