Euro 2025. Ana Dias e Jéssica Silva convocadas para o play-off

O selecionador Francisco Neto defendeu que esta lista assenta na “estabilidade” de um grupo que tem vindo a trabalhar junto há algum tempo, justificando uma lista alargada de 26 jogadoras com o facto de Ana Seiça e Ana Dias irem disputar a final do campeonato mexicano pelo Tigres, no primeiro dia do estágio.

A avançada Ana Dias entrou na convocatória da seleção portuguesa feminina de futebol para os dois confrontos com a República Checa, do segundo play-off de acesso ao Euro 2025.

“Acima de tudo nós sentimos que seria importante trazer mais uma jogadora, fruto do que é o equilíbrio e as nossas necessidades. Ana Seiça e Ana Dias vão integrar a equipa muito mais tarde, por isso faz sentido termos mais jogadoras. É a estabilidade de um grupo que tem vindo a trabalhar. As jogadoras que nos conhecem e a nossa ideia, o que torna mais fácil a preparação do jogo”, assumiu.

Sobre o regresso de Jéssica Silva, uma das mais experientes jogadoras nacionais, o selecionador diz que “é mais uma jogadora que aporta qualidade”.

“Temos seis avançadas que todas nos dão coisas diferentes. Cabe-nos estabelecer a melhor estratégia. É sempre importante ter todas as jogadoras disponíveis”, referiu.

O encontro com a República Checa, da primeira mão do segundo play-off, vai ser disputado no Estádio do Dragão, no Porto, sendo expectável que possa ser batido o recorde de assistências num jogo da seleção feminina, com o selecionador a dizer que “será importantíssimo ter o apoio dos portugueses” e que as jogadoras “estão confortáveis com esse apoio”.