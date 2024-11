Martinez. “Ganhar” e preparar o Mundial

O selecionador nacional, Roberto Martinez, diz que a equipa quer ganhar à Croácia, apesar de a partida já não ser importante para a qualificação para a fase final da Liga das Nações, mas reafirma que já tem os olhos postos no Mundial 2026.

Croácia

"Esperamos uma equipa que quer ter a bola, com muita personalidade. Uma equipa que não se importa de correr riscos, de defender no um para um. Vamos ver duas equipas que querem a mesma coisa, que vão lutar pela bola e pela posição em campo. Fizemos um bom jogo contra a Polónia. Portugal tem de estar preparado. Jogo contra a Escócia? Vi. A minha mulher é escocesa, também me informou de tudo...".

Mudanças

"Queremos terminar a fase de grupos ao mais alto nível. Temos feito muito trabalho. Espero um jogo muito difícil porque a Croácia precisa deste resultado. É uma equipa que gosto muito de ver jogar, por causa da qualidade individual que têm e do espírito que têm. A posse de bola, a ética de trabalho. É uma das razões pelas quais tenho muita admiração pelo selecionador croata. Já o defrontei em 2018, por exemplo. Sou um grande admirador do seu trabalho, mas estamos aqui para ganhar".

Oportunidades na Seleção

"Onze? Gostaria de fazer isso, mas precisamos de ver o treino e ainda não falei com os jogadores. O que posso dizer, e que é importante, é que falei muito do nosso processo de acompanhar os jogadores. Acompanhámos todos, a porta está sempre aberta. Mas também é difícil quando temos jogadores com muita qualidade, compromisso e experiência. Mas também há oportunidades. Na Liga das Nações demos oportunidade a outros jogadores para que pudessem mostrar o que tinham a dar. Agora, o objetivo é tentar ganhar todos os jogos que jogamos e preparar um grupo com mais competitividade. Acompanhamos todos os jogadores de forma profissional e honesta, e todos os jogadores num bom momento têm de aproveitar as oportunidades".

Despedidas na Seleção

"No futebol, a despedida só é boa com vitórias. O Anthony Barry é muito qualificado, preparado. Trabalhou muito bem durante dois anos e queria agradecer todo o seu esforço e trabalho. Os nossos desejos são de um bom futuro para ele. Acontece no futebol. Em março teremos a nova equipa técnica. Para o nosso presidente, agradecer mais uma vez o seu legado. O futuro do futebol português será muito mais fácil porque o que o presidente fez é um exemplo para o futebol mundial".

Vários dos mais experientes não estão

"Amanhã temos oito jogadores que são jogadores com muita experiência, internacionalizações. Mas além disso, temos um grupo com muito compromisso, que têm os valores que mostrámos durante o Europeu. O talento está lá. Os jogadores tiveram uma formação fantástica e estão num bom momento. Agora temos a oportunidade de defrontar uma equipa muito evoluída, que será um desafio para nós. Não há dúvidas do que podemos fazer com bola. Os nossos jogadores têm um talento que pode fazer exatamente o que os mais experientes podem fazer. Mas sem bola, é preciso mostrar bom foco, estrutura e defender bem, contra uma Croácia que joga muito bem há muitos anos. Acredito muito nos jogadores que temos aqui, e só em jogos assim podemos avaliá-los individualmente e, depois, coletivamente como Seleção."

Quenda

"Encaixa na ala direita. Já trabalhámos no estágio de setembro e é essa a posição onde vai trabalhar amanhã. É uma posição que conhece bem. É polivalente. O que traz na Seleção é o desequilíbrio e a capacidade técnica. É um jogador com magia, tem um futuro espetacular. A sua experiência de estar com a Seleção é importante, entre ou não no relvado. É importante que estes jogadores saibam dos nossos conceitos. O Fábio Silva também fez um excelente trabalho. O resto são jogadores que já têm muita experiência na Seleção."

Muita gente nova na Seleção

"Renovada é uma boa palavra, com muito talento. Falamos sempre da boa formação de Portugal, do número de jogadores portugueses que há na formação. O nosso objetivo era os quartos-de-final, passar em 1.º do grupo, e o que precisamos agora é de mostrar que há competitividade pelas posições. Nos últimos cinco jogos, mostrámos que há um grupo que pode jogar. A ideia é, em 18 meses, estar na fase final de um Mundial. Para nós é importante ter um bom desempenho amanhã, executar bem os conceitos que preparámos. E ganhar. Não são 3 pontos que contam na tabela, mas contam muito pela formação e pelo trabalho que estamos a fazer."