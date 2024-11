Cancelo. Portugal vai jogar com Croácia pelo “orgulho”

João Cancelo afirma que Portugal vai defrontar a Croácia pelo "orgulho" nacional, numa altura em que já garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações em futebol como primeiro do Grupo A1.

"Conta o orgulho. Jogamos por Portugal, pela nossa família, pelos nossos amigos. O jogo pode não contar muito em termos de pontos, mas jogamos sempre para ganhar", afirmou João Cancelo, em Split, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da sexta e última jornada.

A cumprir a primeira temporada no Al Hilal, o lateral de 30 anos mostrou-se surpreendido com o nível futebolístico que encontrou na Arábia Saudita e até alguma irritação quando questionado sobre a alegada baixa intensidade do campeonato local.

"Só é menor porque você não sabe e nunca jogou lá... é um mito. Pensava que era muito mais fraca do que realmente é. Continuo a achar que os melhores jogadores jogam na Europa, mas, anualmente, o campeonato [da Arábia Saudita] está a evoluir. Sinto-me perfeitamente a nível físico", frisou.

Sobre o duelo com a Croácia, que precisa de um ponto para chegar ao apuramento, Cancelo admitiu que é "adepto" do médio Kovacic, e lembrou que a seleção nacional vai ter pela frente uma equipa "muito boa a nível tático e técnico".

"Vai ser um jogo muito técnico, entre duas seleções que têm jogadores de altíssimo nível", concluiu.

O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para segunda-feira, pelas 19h45, no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.