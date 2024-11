Seleção feminina vai bater recorde de assistência no Dragão

A seleção nacional feminina vai bater o próprio recorde de assistência no Estádio do Dragão, no dia 29 de novembro, na primeira mão da última ronda do "play-off" de acesso ao Euro 2025, frente à Chéquia.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), já estão vendidos mais de metade dos 45 mil bilhetes disponibilizados para a partida. Isto garante, desde já, que irão ao Dragão mais pessoas do que as 20.123 que estiveram no Estádio do Bessa, para o Portugal-Ucrânia, em julho de 2023, último jogo de preparação para o Mundial. Ou seja, será batido o recorde de assistência em jogos da seleção feminina.

A FPF também informa que, depois de ter começado por vender a lotação da parte de baixo do Dragão, já iniciou a venda para a nascente superior.

Os adeptos portugueses estão a responder à chamada da seleção nacional, que disputa diante da Chéquia um dos dois jogos decisivos para o apuramento para a sua terceira fase final consecutiva do Europeu.

Francisco Neto divulga as convocadas para a última ronda do "play-off" na próxima segunda-feira, às 11h45. Portugal joga a primeira mão em casa, no dia 29 de novembro, uma sexta-feira, às 19h45, e visita a Chéquia quatro dias depois, a 3 de dezembro, pelas 16h45. Quem vencer esta eliminatória terá bilhete para a fase final do Euro 2025, na Suíça.