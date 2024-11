“Segunda parte espetacular”

Os jogadores da seleção portuguesa reagiram à vitória sobre a Polónia para a Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo

“Entrámos um pouco rebaixados na minha opinião, mas a segunda parte foi espetacular uma boa dinâmica com golos. Jogar com mais agressividade, mais rápido, sabíamos que tínhamos de ser mais agressivos. Deixar de falar com o árbitro, eu principalmente, todos nós concentrámo-nos no jogo e correu bem. Na segunda parte tínhamos de ser fortes. Jogamos em casa com o nosso publico, tínhamos de jogar com a faca nos dentes, depois do golo do [Rafael] Leão foi mais fácil.”

Samu

“Foi mais a nível mental e de intensidade. Demos um passo em frente e tivemos mais calma com a bola. Estou muito contente. Estou aqui para trabalhar e ajudar no que for preciso. Seja um minuto ou 90, será sempre com a mesma humildade. O mister pediu-me para ser eu, deu-me umas instruções e pediu para ter personalidade. Estando aqui, vejo cada jogo como uma oportunidade para jogar, mas apoiarei quem jogar”

Rafael Leão

“Estávamos a passar um momento de aflição. O Bruno Fernandes conseguiu recuperar a bola, passou e eu levantei a cabeça. Havia muito espaço pelo meio, corri com a bola o mais longe possível e passei ao Nuno Mendes, que em 90% dos lances é mais rápido do que os outros. Conseguiu descobrir-me de olhos fechados. Foi uma jogada coletiva e de esforço. Abriu caminho para a vitória recheada”

Bernardo Silva

“Muito feliz por nos qualificarmos no primeiro lugar que era o nosso objetivo. A primeira parte foi bastante má, mas a segunda foi muito boa e estamos felizes com a vitória. Não queríamos que fosse má, mas apesar de chegarmos ao resultado em 0-0, que não foi mau, queríamos outro resultado para o público puxar por nós. Não conseguimos pressionar a Polónia como queríamos, mas na segunda parte conseguimos corrigir e melhorámos”.