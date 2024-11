Roberto Martinez. Do "muito mau" ao "melhor que vi"

O selecionador Roberto Martinez reconhece que a partida contra a Polónia teve duas partes distintas: a primeira "muito má" e a segunda "do melhor que já vi".

A partida

"Foi um jogo de duas partes. Estamos muito contentes porque a primeira parte foi muito muito má para aquilo que queremos fazer. Perdemos o foco, estivemos muito frustrados. A segunda parte foi do melhor que já vi da nossa equipa, com um foco e qualidade em tudo o que fizemos. Não é fácil tentar ganhar todos os jogos e marcar cinco golos e ganhar à frente dos nossos adeptos foi muito especial", começou por dizer o selecionador nacional.

Seleção melhorou muito na segunda parte. Vitinha decisivo?

"Não, acho que foi uma situação geral. Tínhamos três jogadores com amarelos, era importante evitar uma situação pior. O Vitinha entra e tem um desempenho muito bom, mas a diferença da primeira para a segunda parte não foi um jogador. Mudámos de mentalidade, a nossa inteligência, conseguimos explorar os espaços que a Polónia deixava para nós jogarmos. Foi uma maior intensidade. Mas claro que ajuda quando temos jogadores como o Vitinha. O João Neves esteve ao mesmo nível que os restantes jogadores."

O que disse ao intervalo?

"Primeiro que tudo foi a frustração. Não gosto quando jogamos com frustração. O árbitro tem um trabalho a fazer, mas nós precisamos de focar no nosso ritmo de jogar e naquilo que podemos fazer com bola e o que explorar. Foi mais procurar mudar o foco daquela que foi uma primeira parte muito má da nossa parte."

Qualificação para os quartos de final

"Muito importante. Temos de continuar a ganhar. Mesmo com jogadores novos a equipa joga no mesmo nível. Depois, nos quartos de final, jogar o segundo jogo em casa ajuda muito porque os nossos adeptos são muito importantes. Mas é importante também terminarmos no primeiro lugar do grupo."

Cristiano Ronaldo com mais dois golos

"É importante o compromisso que tem demonstrado durante todos os treinos. Tem estado disciplinado a trabalhar na sua posição. Trabalha muito duro. Depois, é continuar a fazer o que tem vindo a fazer ao nível da elite do futebol mundial, que é marcar golos."

"Sim. Fizemos isso no último estágio. Fizemos 16 mudanças no onze inicial. No futebol moderno há um onze que começa e outro que termina. Há cinco substituições, então temos de continuar assim. É novembro e acho que a sobrecarga dos jogadores é uma responsabilidade que precisamos de ter em atenção."