Roberto Martinez. "Queremos ganhar e apurar-nos"

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, fez a antevisão da partida contra a Polónia.

Preparação

"Não diria difícil, foi uma semana com muita boa predisposição. Gostei muito da integração dos novos jogadores, o que diz muito do balneário que temos. Gostei da nova energia. É um desafio para todos nós. Depois do Europeu perdemos o Pepe e agora o Rúben Dias. É um processo para continuarmos a conhecer os jogadores. Queremos ganhar amanhã, queremos apurar-nos, mas temos de continuar a acrescentar jogadores ao grupo. Perdemos quatro jogadores que foram importantes para o grupo, mas amanhã será importante para mostrarmos que temos todos os jogadores preparados."

Experimentar jogadores

"Não gosto da palavra experimentar. Estamos a falar da Seleção. Temos os melhores jogadores. Há muitos jogadores com lesões. Não sei porquê, em novembro, mas aconteço. São jogadores com valências diferentes. Queremos ter o controlo do jogo, chegar perto da baliza e marcar golos. Será um bom estágio para vermos mais jogadores, mas não para experimentar. Tentamos estar focados e conquistar os três pontos para estarmos nos quartos de final da Liga das Nações, mas o objetivo é preparar o grupo para o objetivo total dos 18 meses."

A Polónia

"Primeiro, dizer que a Polónia é uma equipa que corre riscos e gosta de jogar ao ataque. Todos os jogos da Polónia têm quatro ou mais golos, o que mostra a personalidade desta equipa, que gosta de correr riscos. O que importa é a nossa sincronização, o que poderemos mostrar com os jogadores novos, que não têm tanta experiência. Espero que consigamos continuar a controlar o jogo e ter oportunidades. A Polónia é uma equipa que joga com três centrais numa linha de cinco e com um ataque flexível."

A Polónia (2)

"Há muitos jogadores que gosto desta seleção polaca. O Zelewski é um jogador com um pontencial incrível, toma riscos e é um jogador que os adeptos gostam muito. O próprio Zielinski, mas o ponto forte da seleção polaca é a ideia de jogo do seu selecionador, uma equipa que arrisca muito. O Lewandowski é o capitão, o farol da Polónia, mas nesta competição a Polónia já utilizou seis pontas de lança diferentes. O jogador que o substituir certamente que estará familiarizado e com minutos. A ideia coletiva do treinador é um ponto forte. É um jogador que acompanhamos porque fez torneios com as nossas seleções jovens, esteve na Premier League, mas temos vários jogadores nessa posição, então é difícil para ele entrar."

Carga de jogos

"Já falei disso. Eu tenho a minha opinião, que é muito clara. Os jogadores gostam de jogar, o importante é o descanso entre épocas. O número de jogos é bom. Mas é momento de todos mostrarem responsabilidade, estou a falar das federações, da UEFA, da FIFA, da ECA. Os jogadores precisam de ter um bom descanso entre épocas. É preciso responsabilidade. Há muitas decisões que não são conjuntas. É preciso sentar todos à mesa e discutir. Não é um problema que não tenha solução."

Liga das Nações

“Agora o objetivo é seguir para os quartos de final. É uma competição que eu gosto muito, uma competição nova, mas é importante para as seleções disputarem uma competição de ligas. Acho que não existem favoritas na final four. Para já, queremos continuar a crescer. É uma competição que ajuda muito os selecionadores a acrescentar competitividade aos seus grupos e, por isso, não existem seleções favoritas neste momento. Mas existem várias a crescer e que podem sim chegar aos quartos de final."

A seleção portuguesa recebe a Polónia, esta sexta-feira, a partir das 19h45.