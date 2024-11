Rafael Leão. “Seja na Seleção ou no Milan, dou sempre o máximo”

O avançado Rafael Leão foi o porta-voz da Seleção esta quarta-feira. Falou da equipa das quinas e da Polónia, mas também do Milan e Paulo Fonseca, sem esquecer o Sporting.

Falta alguma intensidade a Rafael Leão?

“Não concordo claramente. Tenho vindo a fazer grandes épocas no Milan. Não sou o jogador perfeito. Há vezes em que posso fazer muito melhor, sou muito autocrítico. Essas críticas não me abalam. Tenho pessoas no Milan e na seleção que me ajudam a crescer. Essas críticas ajudam-me, motivam-me a crescer dentro de campo."

Temporada

"Fico contente com o que tenho feito nos jogos, nos últimos dois jogos. Não penso nos jogos anteriores, penso logo no seguinte como os jogos aqui na seleção. No geral está a correr bem, pode correr muito melhor. Quero conquistar coisas grandes com o Milan e na Seleção."

Só há um ponta de lança de raiz na seleção

"É uma posição que conheço. Não tenho problema em jogar nessa posição. Estou aqui para ajudar, independentemente da posição, seja a extremo ou ponta-de-lança."

Sporting

"Como sportinguista desejo sempre o melhor para o Sporting. Desejo as minhas maiores felicidades ao míster Ruben Amorim. Quanto ao João Pereira, não o conheço bem como treinador, só como jogador. Se o Sporting fez essa escolha é porque o míster João Pereira tem qualidade acima da média para dar continuidade e dar títulos ao Sporting."

Jogadores novos na Seleção

"São dois jogadores que conheço muito bem, têm muita qualidade. Podem acrescentar ao grupo. Fico contente por eles e espero que possam representar a Seleção, acho que será um orgulho para eles."

Paulo Fonseca

"São coisas que acontecem. Não tenho nada contra o míster. É um assunto resolvido. Não gosto de ficar no banco, gosto sempre de ajudar a equipa. O míster tem de tomar as decisões. Seja na Seleção ou no Milan, dou sempre o máximo para ajudar a minha equipa."

Pontos a melhorar?

"Tenho de ser mais egoísta à frente da baliza. Cresci a ver jogadores como o Ronaldinho e o Robinho, que não tinham aquele faro de golo. Desde criança o meu objetivo era driblar os adversários, fazer assistências, bons passes. Nunca tive a direção para o golo. Com 25 anos, o futebol mudou completamente. É mais de estatísticas. Quero estar à altura de fazer golos e assistências. podes fazer um grande jogo e se não fizeres golos e assistências, já dizem que foi um jogo mediano. Quero ser mais decisivo."

Jogo contra Polónia

"Vai ser um jogo importante. quero sempre jogar. Titular ou no banco, o míster está preparado. Eles têm uma boa equipa, apesar de não estar o Lewandowski. A Polónia é uma equipa perigosa, acho que vai correr bem. Vamos jogar em casa com o apoio dos portugueses. Queremos ganhar o jogo. Portugal entra em todos os jogos para ganhar."