Nuno Mendes responde a Ronaldo: "Tenho muito orgulho em representar Portugal"

O defesa Nuno Mendes garante que está sempre disponível para representar a seleção nacional, no dia seguinte a Cristiano Ronaldo ter admitido estar "dececionado com alguns jogadores que não querem representar a seleção".

"Tenho muito orgulho em representar Portugal, acho que se nota, dou o máximo dentro de campo e nos treinos. Cada um tem a sua opinião, ele tem a dele, eu tenho a minha. Vou estar sempre disponível para estar aqui", disse, em conferencia de imprensa.



A seleção vai defrontar a Polónia e um ponto é suficiente para confirmar apuramento para os quartos de final da Liga das Nações. Nuno Mendes espera um jogo difícil.

"Sabemos que a Polónia é uma equipa muito agressiva, tem jogadores muito altos. Mas estamos preparados para enfrentar a Polónia, tal como fizemos da última vez, fizemos um grande jogo", lançou o jogador do Paris Saint-Germain.

Há um mês, em Varsóvia, a equipa das quinas bateu os anfitriões por 3-1, com golos de Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, e um autogolo de Jan Bednarek, enquanto Piotr Zielinski fez o único golo da Polónia, e Nuno Mendes quer repetir a boa exibição e o bom resultado no embate de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

"Vai ser um jogo difícil, mas acho que a equipa está preparada para isso. Temos jogadores muito competitivos, jogamos em casa e temos de estar preparados para ganhar o jogo. Entramos sempre para ganhar", realçou.

Questionado sobre a ausência de Robert Lewandowski, que se lesionou nas costas no último jogo do FC Barcelona, do duelo contra Portugal, Nuno Mendes elogiou a qualidade do ponta de lança, mas vincou que a seleção polaca vale pelo seu coletivo.

"[Lewandowski] É um grande jogador, o melhor da Polónia, mas não joga sozinho. A Polónia como equipa joga bem à bola e temos de entrar bem. Não é um jogador que vai mudar a aneira de jogar da Polónia", considerou.

De resto, o internacional português admitiu que a seleção não conseguiu impor o seu estilo de jogo no último jogo, que resultou num empate a zero frente à Escócia, mas que vai procurar voltar ao rumo das vitórias no próximo desafio.

"Não conseguimos apresentar o nosso jogo contra a Escócia. Entrámos no jogo deles de ataque e contra ataque, e nós gostamos de ter posse de bola", referiu, considerando ainda que é uma "mais valia" para si e para a equipa o facto de poder jogar em diferentes posições no campo, até devido à ausência de Rúben Dias, habitual titular no eixo da defesa lusa.

A formação das quinas recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19h45 (em Lisboa).



Depois de quatro jornadas, Portugal lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.