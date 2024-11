Cristiano Ronaldo diz-se "dececionado com alguns jogadores que não querem representar a Seleção"

Cristiano Ronaldo admite estar "dececionado com alguns jogadores que não querem representar a Seleção".

Durante a gala das Quinas de Ouro, que se realizou esta quinta-feira, o atleta recebeu as Quinas de Platina devido a ter feito mais de 200 jogos por Portugal.

O internacional português refere que tem "muito orgulho, muita satisfação com muito trabalho" e e diz que jogar pela Seleção é "um sentimento grande".

"Isto passa rápido, e não há nada melhor do que jogar. Ouço muitas pessoas a dizer que Portugal é um país pequeno. Portugal é um país grande. Temos de pensar assim, temos de pensar que, independentemente da dimensão do país, nós temos tudo, um país extraordinário, as infraestruturas que temos, os estádios, os treinadores magníficos que temos", defende.

"O potencial destes jogadores, os craques que a gente tem, É só limar ali umas arestas e pensar que, um dia, seremos grandes. Acredito que Portugal vai ser grande, não só no futebol, mas também noutras modalidades", acrescenta, ainda.

A marca dos mil golos na carreira também foi mencionada por Ronaldo no seu discurso, esclarecendo que não é um objetivo e que, nesta fase, "já não consegue pensar a longo prazo".

"Viver o momento, desfrutar do momento. Aquilo que estou habilitado para poder fazer agora, eu vou fazer", aponta, antes de ironizar: "Se vier o mil, bom, senão, também ninguém marcou mais golos do que eu, por isso...".