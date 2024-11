Árbitro lituano dirige Portugal-Polónia da Liga das Nações

O árbitro lituano Donatas Rumsas vai dirigir o encontro entre Portugal e Polónia, da quinta e penúltima jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, na sexta-feira, no Porto, revelou a UEFA esta terça-feira. O juiz, de 35 anos, é internacional desde 2016 e vai apitar pela primeira vez um jogo da seleção nacional.

Donatas terá como assistentes os compatriotas Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, com o VAR a ficar a cargo do também lituano Robertas Valikonis.

A equipa comandada por Roberto Martínez recebe na sexta-feira a Polónia, no Estádio do Dragão (19h45), no Porto, e visita a Croácia em Split, a 18 de novembro (19h45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.

Portugal lidera o Grupo A1, com dez pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.