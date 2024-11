"Ainda não estou na melhor forma". Neto assumiu titularidade no Chelsea, mas não quer ficar por aqui

O avançado Pedro Neto tem sido um dos destaques do Chelsea neste início de temporada, mas acredita que ainda está longe do seu melhor momento de forma.

Em conferência de imprensa antes do primeiro treino da seleção nacional, o avançado de 24 anos explica que já viveu melhores momentos individuais.

"Já tive outras fases muito boas, nem fiz pré-época. Ainda não estou na melhor forma, trabalho para chegar lá e espero ser ainda muito melhor", começou por dizer.

Para além disso, o extremo acredita que a "confiança é sempre a mesma": "A minha forma de trabalhar é igual, depois se o mister me convoca ou não, é decisão dele. Tento sempre melhorar, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Vou todos os dias com a confiança que sou o melhor e que consigo fazer melhor todos os dias".

Neto leva três golos e três assistências pelo Chelsea esta época. Marcou no último jogo antes da pausa no dérbi contra o Arsenal, que terminou empatado a um golo.

Portugal está a um ponto de se apurar para os quartos de final da Liga das Nações e Neto diz que a seleção não vai vacilar: "Vai ser um jogo igual aos outros, jogamos todos para ganhar e será esse o nosso objetvo".

"A pressão faz parte do nosso trabalho, acho que nos faz crescer, sem ela, o futebol não era a mesma coisa. Com ou sem, vamos fazer o nosso trabalho que é vencer o jogo", conclui.

Sobre a ida de Rúben Amorim para o rival United, Neto desejou "sorte", "menos contra o Chelsea".

Portugal recebe a Polónia na sexta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, e visita a Croácia três dias depois, na segunda-feira. Os jogos terão relato, em exclusivo, no site da Renascença.