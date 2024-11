Rui Jorge não convocou jogadores de Benfica e FC Porto por causa do Mundial de Clubes (e lembrou episódio "surreal" de 2016)

Aconteceu algo inusitado na convocatória dos sub-21 para os encontros com Ucrânia e Eslováquia: foram riscados futebolistas de Benfica e FC Porto, independentemente de valor e rendimento. E tudo porque o Europeu da categoria vai colidir com o Mundial de Clubes, no verão.

Foi isso mesmo que explicou Rui Jorge, o selecionador. “Já falámos da dificuldade que nos poderá causar o Mundial de Clubes. Tendo como muito difícil perspetivar o que se vai passar nessa altura, partimos do princípio que não vamos poder contar com jogadores desses dois clubes”, justificou, ainda que tenha admitido que Martim Fernandes, do FC Porto, pudesse ser ainda assim chamado, acabando por ficar de fora por motivos pessoais e após conversa com Vítor Bruno.

Esta decisão não é definitiva, avisou. “É um mau princípio da nossa parte. Se for reversível e não correr como esperamos, são jogadores de inegável qualidade que poderão estar connosco na fase final”, explicou ainda.

E acrescentou: “Quase todos já estiveram aqui neste espaço. Por isso, se não for possível contar com eles, o que estamos a querer agora é ver mais soluções, mais jogadores que nos permitam não repetir aquilo que sentimos nos Jogos Olímpicos quando lá fomos”.

Viajemos até 2016, altura da convocatória para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e notemos como as palavras de Rui Jorge foram contundentes e reveladoras de frustração.

“Tem sido surreal fazer esta convocatória", desabafou Rui Jorge, a 14 de julho de 2016, assumindo que os clubes dificultaram o seu trabalho e lhe barraram vários jogadores. “Ainda há poucas horas recebemos um telefonema que nos retirou um jogador, por isso só apresentámos 17", admitiu.

O episódio, mencionado agora pelo técnico sensivelmente oito anos depois, foi especialmente dramático: dos 35 nomes da lista de pré-convocados, Rui Jorge só conseguiu garantir 11.

“A não obrigatoriedade por parte da FIFA leva a que isto aconteça”, alertou, explicando que os JO não integram o calendário oficial da FIFA, permitindo assim aos clubes decidirem sobre o fado daquela chamada.

“Dentro destas regras cabe-me, enquanto selecionador, encontrar a melhor equipa para dignificar Portugal. Vamos aos Jogos Olímpicos com grande esforço de muitos jogadores, que agora lamentam não poder ir”, disse ainda na altura.

Portugal joga com a Ucrânia no dia 15, em Alverca, e no dia 18, em Trencin, na Eslováquia, contra a equipa da casa.

Depois da decisão de não convocar futebolistas de FC Porto e Benfica, Rui Jorge convocou os seguintes jogadores:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting) e João Carvalho (Sp. Braga)

Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon), Danilo Veiga (E. Amadora), Eduardo Quaresma (Sporting), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), João Muniz (Rio Ave), Rafael Rodrigues (AVS SAD) e Rodrigo Gomes (Wolverhampton)

Médios: Dário Essugo (Las Palmas), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sp. Braga), Martim Neto (Rio Ave), Mateus Fernandes (Southampton), Paulo Bernardo (Celtic) e Pedro Santos (Moreirense)

Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton), Diego Moreira (Estrasburgo), Fábio Silva (Las Palmas), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca) e Tiago Tomás (Wolfsburgo)