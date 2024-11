Lesões de Inácio e do "treinador" Dias são "oportunidade para os jogadores novos"

Roberto Martínez continua a querer distribuir oportunidades na seleção nacional por jogadores jovens e, agora, os beneficiários são Nuno Tavares, uma estreia em convocatórias, e o regressado Tiago Djaló.

O lateral da Lazio e o central do FC Porto são as grandes novidades da lista de 26 jogadores, com vista à receção à Polónia e à visita à Croácia, a contar para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações. Também se destacam o central do Benfica Tomás Araújo, que é pela primeira vez chamado de origem (na estreia, foi para substituir António Silva), e do médio do Manchester City Matheus Nunes.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Martínez explica as entradas de Tavares e Djaló na lista com as lesões de Rúben Dias e Gonçalo Inácio, que abriram a espaço a que outros jogadores se mostrem.

"O Tiago Djaló é um central muito interessante. Acompanhámo-lo no Lille. Teve uma lesão, mas a sua fisicalidade pode ser muito importante. Com a lesão de Rúben Dias e Gonçalo Inácio, abre-se uma oportunidade. Perdemos 200 internacionalizações nos últimos três meses, com o Pepe e o Rúben. É um desafio interessante para os mais jovens, como o Renato Veiga e o Tomás Araújo. É uma oportunidade para os jogadores novos. Também é fácil compreender o Nuno Tavares, que tem uma fisicalidade e umas condições especiais e teve um início de época com a sua equipa espetacular e pode ser um grande contributo para a seleção", diz.