Portugal conhece adversários na Liga das Nações feminina na quinta-feira

A seleção nacional feminina vai ficar a conhecer na quinta-feira os adversários na edição de 2025 da Liga das Nações.

O sorteio está marcado para as 12h00, em Nyon. Portugal está inserido no Pote 4 da Liga A, juntamente com Escócia, Suíça e País de Gales.

Embora tenha descido à Liga B na primeira edição da Liga das Nações, a equipa das quinas conseguiu reconquistar um lugar na Liga A ao vencer o seu grupo de apuramento para o Euro 2025.

A Liga A terá quatro grupos de quatro equipas, que serão disputados a duas voltas. Os vencedores avançam para a Final Four; os dois primeiros classificados garantem que ficarão na primeira divisão do apuramento para o Europeu; os terceiros classificados defrontam os segundos da Liga B e quem vencer ficará na Liga A; o último é despromovido.

Potes:

1: Espanha (campeã), Alemanha, França, Itália;

2: Islândia, Dinamarca, Inglaterra, Países Baixos;

3: Suécia, Noruega, Áustria, Bélgica;

4: Portugal, Escócia, Suíça e País de Gales.

Calendário:

Jornadas 1 e 2: 19 a 26 de fevereiro de 2025;

Jornadas 3 e 4: 2 a 8 de abril de 2025;

Jornadas 5 e 6: 28 de maio a 3 de junho de 2025.