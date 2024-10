Uma já está, faltam três. Portugal derrota Azerbaijão e fica mais perto do Euro feminino

A seleção nacional feminina deu o primeiro dos quatro últimos passos rumo ao Euro 2025, esta sexta-feira, ao derrotar o Azerbaijão, fora, por 4-1, na primeira mão da primeira ronda do "play-off" de apuramento.

Portugal adiantou-se, na Dalga Arena, em Baku, logo aos cinco minutos. Jogada de insistência pela esquerda, após um pontapé de canto, e o cruzamento de Tatiana Pinto saiu à baliza, o que obrigou a uma defesa da guarda-redes do Azerbaijão para a barra. No ressalto, Ana Capeta foi mais rápida que todas as adversárias e rematou para o golo.

Cinco minutos depois, novo golo, com as protagonistas do anterior a trocar de papéis. Capeta subiu pela ala direita e cruzou rasteiro, atrasado, para a entrada de Tatiana, que atirou para o segundo da tarde.

Ao minuto 26, na sequência de um canto da direita - após Capeta e Tatiana tentarem repetir o segundo golo -, Joana Marchão colocou a bola na cabeça de Diana Gomes, que cabeceou certeiro para o 3-0.

Apesar da sucessão de oportunidades, Portugal não voltou a marcar durante largos minutos. Quem aproveitou foi o Azerbaijão, num momento de desconcentração e displicência da equipa das quinas, aos 58 minutos.

Yeliz Açar ficou na cara de Inês Pereira e obrigou-a a uma grande defesa, com o pé esquerdo. Porém, o rechace foi parar a Nazlican Parlak, que, com a guarda-redes portuguesa no chão, não perdoou. A jogadora do Galatasaray e as companheiras celebraram à Cristiano Ronaldo.

No entanto, ainda havia tempo para mais um golo português. Ao minuto 89, Marchão ultrapassou uma defesa e ofereceu o golo de bandeja à recém-entrada Diana Silva, que devolveu a cor do marcador.

Faltam três jogos

Esta vitória deixa a seleção nacional em posição muito confortável para a segunda mão, marcada para a próxima terça-feira, 29 de outubro, em Vizela, às 19h45. Caso saia por cima, no conjunto dos dois jogos, defrontará, na segunda e última ronda do "play-off" de apuramento para o Europeu, a Bielorrússia ou a Chéquia, que se defrontam.

A primeira mão do embate entre as duas possíveis adversárias de Portugal realiza-se, igualmente, esta sexta-feira, às 19h30, com o segundo jogo também agendado para a próxima terça-feira, às 14h00.

Portugal procura o apuramento para a terceira fase final do Campeonato da Europa da sua história, a terceira consecutiva, depois de 2017 e 2022.

[Notícia atualizada às 15h30 de 25 de outubro de 2024 - texto completo]