Ana Seiça. “A nossa motivação é estar no Campeonato da Europa”

A seleção portuguesa feminina de futebol está confiante no trabalho desenvolvido na preparação para os embates frente ao Azerbaijão, relativos ao primeiro “playoff” de acesso ao Europeu de 2025, garantiu esta quarta-feira a defesa Ana Seiça.

"Estamos com muita vontade, muita confiança, valorizamos muito o nosso trabalho, mas sempre respeitando as adversárias e a vontade delas, acredito que muita, também em vencer. Estamos com muita confiança para estes dois jogos. Temos que nos preparar bem para conseguir a qualificação", lançou a internacional lusa.

A equipa das quinas já está em Baku, e treinou na tarde desta quarta-feira na Dalga Arena, a dois dias do jogo da primeira mão do duelo com a congénere do Azerbaijão.

"É mais responsabilidade [do que pressão], estamos em pleno no nosso processo, a crescer e a trabalhar. Mas temos mais responsabilidade nesta fase, em que queremos garantir presença no Europeu. A nossa motivação é estar no Campeonato da Europa", salientou a jogadora que alinha nas mexicanas do Tigres.

Nas declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Ana Seiça comentou também a presença cada vez mais frequente de futebolistas lusas em campeonatos no estrangeiro, considerando um sinal de desenvolvimento do futebol feminino luso.

"Faz parte do crescimento, é um bom indicador, esse que mostra que a jogadora portuguesa jogue em campeonatos de níveis mais acima. E isso aporta qualidade e experiências diferentes ao grupo", considerou.

Portugal defronta o Azerbaijão na primeira mão do primeiro “playoff” de qualificação para o Euro'2025, na sexta-feira, a partir das 13h00, no Estádio Delga Arena, e recebe a equipa azeri, na segunda mão, em Vizela, em 29 de outubro, às 19h45.

Caso ultrapasse o Azerbaijão, Portugal irá jogar com Bielorrússia ou República Checa na segunda e derradeira ronda dos “playoffs”, cujos encontros estão agendados para datas entre 27 de novembro e 3 de dezembro.

O vencedor deste segundo confronto apura-se para a fase final do Europeu feminino, que se realiza entre 2 e 27 de julho de 2025, na Suíça.