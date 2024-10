Nelly Rodrigues substitui Jéssica Silva na Seleção

A avançada Jéssica Silva está lesionada e foi substituída na Seleção feminina por Nelly Rodrigues.

A defesa direito, de 21 anos, foi chamada por Francisco Neto para o play-off de acesso ao Europeu 2025.

Portugal vai defrontar o Azerbaijão no dia 25 de outubro, às 13h00, na Dalga Arena, e recebe o Azerbaijão no dia 29 de outubro, no Estádio do FC Vizela, às 19h45.

Depois, se ultrapassar o Azerbaijão, a equipa das quinas vai jogar contra Bielorrússia ou República Checa.

A fase final do Europeu feminino vai disputar-se na Suíça, entre 2 e 27 de julho de 2025.