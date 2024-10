Roberto Martínez: "Faltou último passe e a magia dentro da área"

Roberto Martínez, selecionador nacional, acredita que Portugal merecia ter vencido na Escócia, destaca a capacidade para defender bem numa partida que poderia ser perigosa e faz um balanço positivo do estágio. Declarações do treinador à RTP e também na conferência de imprensa.

Manteria o onze inicial, dado que o rendimento melhorou depois das substituições? "Manteria, o adversário também joga e depois de 60 minutos ficou em bloco baixo, deu-nos a bola. Tivemos energia para defender, nestes jogos achas que estás no controlo e a Escócia tem contra-ataque rápido e podes perder o jogo com falta de concentração. Mantivemos a baliza a zero, tivemos o controlo do jogo, mas faltou último passe e a magia dentro da área. Mérito à Escócia, guarda-redes faz uma defesa incrível, tivemos vários remates bloqueados. Desempenho foi positivo, foi um estágio positivo".

Análise ao percurso desde que assumiu o cargo: "Perdemos só um jogo contra a Geórgia no Euro, já estavamos apurados. Acho que não há muitas seleções que não sofrem derrotas. Tenho de experimentar nestes jogos, olhar para ligações novas, conceitos novos. Vencemos dez jogos no apuramento e agora temos três vitórias e um empate. Os resultados são a consequência dos desempenhos, aceito que a exigência seja máxima e ela está no balneário. Queremos jogar bem e ganhar todos os jogos. Acho que a vitória era merecida".

Como ultrapassar equipas que jogam mais recuadas: "O perigo está em sofrer golo. Equilíbrio defensivo foi bom. Temos muitos jogos contra blocos baixos, importa chegar ao último terço e ter jogadores na área. Tivemos oportunidades claras de marcar. Marcar o primeiro é importante. Não chegou, mas a equipa não esteve frustrada e não perdeu o controlo do jogo. Não é uma preocupação".

Porquê lançar Félix perto do final? "Temos muito talento no banco, queremos dar continuidade ao que está a acontecer. Félix tem muita qualidade entre-linhas, ele pode virar e usar o espaço. Teve uma boa atitude, mas foi um período curto de jogo".

Cruzamentos a mais? "Cruzamentos mostram que estivemos no último terço, mas eles têm de ser certos. Hoje foram ao primeiro poste, havia muito espaço ao segundo poste. Podemos falar de decisões, estivemos à procura do golo, faltou mais um passe, uma assistência. Não é a consequêcia de ter muitos cruzamentos, isso é positivo".

Ronaldo saiu direto para o balneário enquanto os outros jogadores foram agradecer aos adeptos: "Não sabia disso, não posso responder".