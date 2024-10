Portugal encerra apuramento para Euro sub-21 com vitória em Andorra

A seleção nacional sub-21 terminou, esta terça-feira, a ronda de apuramento para o Campeonato da Europa do escalão com uma vitória, por 2-1, em Andorra.

Já com o apuramento para a fase final garantida, Portugal entrou sem pressão, mas marcou cedo graças a um golo do capitão Henrique Araújo, aos 17 minutos. O jogador do Arouca marcou na recarga após uma defesa inicial do guarda-redes adversário.

O segundo golo surgiu já perto do fim. Aos 84 minutos, Fábio Silva, saído do banco, recebeu um passe longo de Geovany Quenda e rematou forte e ao ângulo, sem hipótese para o guarda-redes.

Andorra respondeu e, aos 89 minutos, conseguiu reduzir com um remate cruzado de Berto Rosas após um cruzamento da esquerda.

Portugal encerra o apuramento com 27 pontos, correspondentes às nove vitórias em dez partidas disputadas. Andorra ficou em último, com três pontos.

A seleção nacional estará na Eslováquia, no próximo ano, e ainda não conhece os adversários de um torneio que nunca venceu, mas já foi finalista vencido em três ocasiões: 2004, 2015 e 2021.