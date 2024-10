"Frustração e pouca cabeça". A reação dos jogadores ao empate em Glasgow

"Faltaram bastantes coisas à seleção". É a conclusão dos jogadores da seleção nacional, em declarações à RTP, depois do empate em Glasgow frente à Escócia que adiou o apuramento de Portugal para os quartos de final da Liga das Nações

João Palhinha

Análise ao jogo: "Faltaram os golos, acho que merecíamos algo mais do jogo. É sempre difícil jogar na Escócia, mas o controlo do jogo foi notório da nossa parte. Realçar o que se tem vindo a fazer na seleção, estamos muito bem na Liga das Nações e queremos resolver já a passagem no próximo mês".



Arbitragem mexeu com a equipa? "Se for dar a minha opinião honesta... Não quero arranjar problemas. Para bom entendedor, meia palavra basta, mas não acho que foi pela arbitragem. Não foi um bom trabalho e a culpa é nossa. Estamos em primeiro e é manter isto. Queremos ganhar os dois jogos e manter uma boa sequência".



Bernardo Silva

O que faltou a Portugal? "A sensação que me deu, visto de fora, foi que durante 60 min faltaram bastantes coisas à seleção, mesmo tendo tentado nos últimos minutos, com frustração e pouca cabeça. Não atacamos nos momentos certos, não metemos intensidade quando era preciso e não atraímos os adversáriso quando era preciso".

Conforto na tabela levou a facilitismo? "A classificação não teve nada a ver, a seleção tem responsabilidade e ambição de jogar sempre da mesma forma, que é entrar sempre para vencer. Não é desculpa".

Apuramento não fica beslicado: "Sabíamos que com o empate ficaríamos em primeiro na mesma. Estamos em posição de privilégio para ficar em primeiro, que é o objetivo, mas claro que saímos frustrados esta noite".

Rafael Leão

Entrou bem em campo: "Tento sempre dar o meu melhor, seja a titular ou a vir do banco. Tentei fazer hoje, mas independentemente a minha atuação, o mais importante é a equipa e não foi possível conseguir os três pontos. Baliza ficou a zero e levamos daqui um ponto".

O que faltou? "Foi complicado, não conseguimos impor o nosso jogo, controlar, ir à esquerda e direita. Eles, em casa, com o público, são aguerridos. Não foi perfeito, tentamos vencer, tivemos várias ocasiões flagrantes, mas não conseguimos. Não fomos eficazes".

Adormecimento: "Não houve, claro que não. Mister preparou-nos mentalmente, mas simplesmente não correu bem. Polónia foi lindamente, hoje não, mas ainda assim tivemos várias oportunidades".