Bilhetes de Nuno Mendes para Jair Tavares ver Portugal ganhar no "inferno" de Hampden

Portugueses não faltarão, esta terça-feira, no Hampden Park de Glasgow. E entre eles estarão alguns amigos dos internacionais lusos que, dentro do relvado, procurarão a primeira vitória na Escócia em jogos oficiais. Desta feita para a Liga das Nações, quiçá com apuramento desde já para os quartos de final da competição (se a Polónia deslizar contra a Croácia).

"Vou ver o jogo graças ao Nuno Mendes, pedi-lhe bilhetes. Joguei com ele nas camadas jovens da seleção e dou-me bem com ele. Dou-me bem também com o Rafael Leão. E com o Tomás Araújo, que jogou comigo muitos anos no Benfica. É sempre bom vê-los a atuar neste nível e apesar de não estarmos lá eles representam o nosso sonho", começa por revelar Jair Tavares, primo do campeão europeu de 2016 Renato Sanches, depois de atender o telefone a Bola Branca.

O luso-caboverdiano, cedido pelo Hibernian ao Motherwell, começou a semana a ouvir as "bocas" dos colegas de balneário sobre as "hipóteses" lusas no desafio desta noite. Mas, por entre provocações (amigáveis), Jair adverte que só o ambiente no estádio pode contrariar o favoritismo das quinas.

"Temos tido aquelas brincadeiras [no balneário]. É óbvio que lhes disse que a Escócia não tem hipótese contra a nossa seleção. Ambiente no estádio é a maior diferença entre Portugal e a Escócia. Aqui ainda é mais frenético do que em Inglaterra. Mesmo com poucos jogadores brilhantes, conseguem elevar o futebol uns patamares acima só como o vivem. Cultura de agressividade é transportada para a selecção, misturada com a experiência dos internacionais escoceses que jogam fora do país", faz notar o atacante, para quem, "na teoria, Portugal vai vencer o jogo".

"Mas com o ambiente que vai estar naquele estádio, que ‘vira’ uma loucura, os onze jogadores portugueses vão sentir que estão a jogar contra doze. Mas, em condições normais, se Portugal marcar cedo será fácil. Portugal tem de tornar o jogo fácil. Porém, se o jogo for empatado até aos 70 minutos vão ver-se aflitos. Mas acredito que Portugal vai vencer", analisa Jair, pós-treino e já recolhido em casa, face a uma das características que tornam as ilhas britânicas tão adversas nesta altura do ano.

"Com o cair da noite, está um frio de arrepiar o osso", finaliza.

Portugal defronta a Escócia, na quarta jornada da fase de grupos da Liga das Nações, às 19h45, em Hampden Park. Relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, na app e em rr.pt.