Steve Clarke: "Mostrámos em Lisboa que podemos competir com Portugal"

Steve Clarke, selecionador da Escócia, acredita que a sua equipa já provou que consegue competir com Portugal no jogo do mês passado em Lisboa. Por isso, agora o objetivo é tentar lutar pela vitória em casa.

"Podemos competir com Portugal, mesmo sendo uma das melhores equipas do mundo. Mostrámos isso em Lisboa, conseguimos deixar uma boa imagem. O objetivo é repetir uma exibição como essa e, com o apoio sempre fantástico do nosso público, alcançar um resultado positivo", começou por dizer.

Portugal sofreu para vencer a Escócia a 8 de setembro. McTominay abriu o marcador aos 8 minutos, Bruno Fernandes empatou já na segunda parte e só um golo de Cristiano Ronaldo, ao minuto 88, deu a vitória à equipa lusa.

A Escócia atravessa um mau momento e perdeu todos os três jogos disputados na Liga das Nações. Clarke reconhece que "é um momento duro", mas apela à união e crença na equipa.

"Acreditamos em nós mesmos. São adversários difíceis, a equipa podia ser mais forte, todos sabemos isso. Temos de fazer muitas coisas bem contra Portugal, espero que consigamos o resultado que possa mudar o ambiente em torno da seleção. A verdade é que foi esta equipa que conseguiu a subida à primeira divisão da Liga das Nações", defende.

A seleção escocesa esteve nos últimos dois Campeonatos da Europa, mas não se apura para um Mundial desde 1998. Clarke, no cargo desde 2019, traça um objetivo ambicioso: "Eu quero ir ao Mundial, acredito nestes jogadores e acho que são bons o suficientes para estarmos lá".

Portugal joga no Hampden Park, em Glasgow, esta terça-feira às 19h45, jogo com relato em exclusivo no site da Renascença.