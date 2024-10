Sub-21. Tiago Santos dispensado

O defesa Tiago Santos foi dispensado da seleção Sub-21. A informação é da Federação Portuguesa de Futebol.

O lateral direito do Lille tem um traumatismo no tornozelo direito, que sofreu na partida da seleção contra as Ilhas Faroé.

A equipa das quinas viajou este domingo para Andorra, onde, na terça-feira, vai fechar a fase de qualificação para o Euro da categoria.

A partida está marcada para as 17h00, de terça-feira.

De recordar que Portugal já está apurado para a fase final do Europeu Sub-21.