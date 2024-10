Martinez. “O nosso desempenho foi muito bom”

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, elogiou a exibição da equipa das quinas e dos estreantes, mas lamentou ter sofrido um golo.

A partida

"É certo que trabalhámos muito nos últimos quatro dias e executámos conceitos táticos perfeitamente. Não queremos sofrer golos, mas o nosso desempenho foi muito bom. Ver estreias, jogadores novos que entram no grupo de uma forma natural é bom.

Renato Veiga?

Tem uma maturidade muito boa, é agressivo. A relação e a ligação com o Rúben Dias é muito boa. Estamos a falar de um jogo onde defrontaram um dos melhores jogadores do futebol moderno, e isso faz da estreia dele ainda mais importante. Contente também com o Samu e o Trincão, trabalharam muito bem e sabem o que precisam de fazer".

Portugal está a conseguir construir com qualidade?

"Acho que sim. Temos mais jogadores, há mais competitividade, estamos a crescer naquilo que estamos a trabalhar. Somos uma equipa ainda mais preparada depois do Europeu e isso é importante. O foco, o objetivo total é o Mundial. A atitude foi incrível, a personalidade dos jogadores foi espetacular. Este é um estádio difícil, sabemos que a Polónia em casa não perde jogos facilmente e isso, para nós, foi muito importante”.

Portugal derrotou a Polónia, por 3-1, na partida da terceira jornada da Liga das Nações e lidera o grupo com nove pontos.