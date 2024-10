“Esta seleção tem essa fome de querer repetir o feito de 2019”: Bruno Fernandes e a Liga das Nações

O médio Bruno Fernandes afirmou esta sexta-feira que tenta usar os estágios na seleção portuguesa de futebol, de preparação para a Liga das Nações, para melhorar e ultrapassar o mau momento que tem atravessado nos ingleses do Manchester United.

"Quando falei do mau momento, foi em relação às duas expulsões na mesma semana, que achei injustas. Faz parte do futebol, são coisas que acontecem e não posso pensar muito nisso. Assumi a responsabilidade daquele momento. Tenho vindo a demonstrar um bom nível na seleção, é um espaço onde me sinto cada vez melhor e a usufruir do meu futebol a um nível muito alto. Em relação ao clube, é melhorar quando lá chegar. Sempre exibi um nível de golos alto e tenho de viver com essas expectativas", realçou, recordando as expulsões frente ao Tottenham, na Liga inglesa, e FC Porto (3-3), na Liga Europa.

Em conferência de imprensa de antevisão à visita à congénere da Polónia, o médio do Manchester United abordou a situação menos positiva do clube, onde, desde o início da época, ainda não apontou nenhum golo, ao contrário do que sucedeu por Portugal, pelo qual marcou na vitória frente à Escócia (2-1), em setembro.