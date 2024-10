Rui Jorge quer fechar o apuramento esta sexta-feira

O selecionador português de sub-21, Rui Jorge, assume a vontade de garantir já frente às Ilhas Faroé, esta sexta-feira, o apuramento para o Europeu de 2025, faltando apenas um ponto à equipa das quinas.

"O que gostaria de ver em campo é uma equipa com um nível muito semelhante ao que se apresentou contra a Croácia. Acho que, se mantivermos o nível, conseguiremos uma vitória. As Ilhas Faroé são, claramente, em termos individuais, uma equipa inferior à nossa. Cabe-nos demonstrar, e digo isto milhares de vezes, que assim é", realçou o técnico luso.

A seleção sub-21 realizou esta quinta-feira o treino oficial no estádio Djupumyra, palco do encontro entre as Ilhas Faroé e Portugal, agendado para sexta-feira, às 16 horas, quando precisa apenas de um ponto para garantir a qualificação para o Europeu que vai decorrer na Eslováquia, em junho de 2025.

Questionado sobre se as características de Geovany Quenda - uma das novidades da convocatória - poderiam levar a alguma variabilidade tática para este encontro, Rui Jorge não abriu o jogo, mas relembrou que é comum que os sub-21 joguem em dois sistemas táticos diferentes.

"É verdade que jogamos muitas vezes em 4-4-2 losango. No entanto, não sei se jogamos mais vezes em 4-4-2 ou em 4-3-3. É um bocadinho indiferente. Podemos ajustar durante o jogo, pode haver alguma nuance dentro do 4-4-2 losango que permita ao Quenda utilizar mais o seu flanco. Portanto, pode acontecer", afirmou Rui Jorge.

As contas do apuramento

Portugal está a apenas um ponto de se apurar para o Campeonato da Europa 2025, quando faltam as deslocações às Ilhas Faroé e a Andorra, por esta ordem, nesta janela internacional.

Depois do embate de sexta-feira, em Klaskvik, o segundo encontro está marcado para terça-feira, pelas 18:00, em Andorra La Vella.

Um empate contra qualquer uma destas equipas já será o suficiente para se garantir o passaporte direto para o Europeu da categoria, a realizar-se no mês de junho, na Eslováquia.

Nesta fase da competição, a equipa portuguesa é primeira classificada do Grupo G, com 21 pontos somados em oito partidas. Na classificação, Portugal é seguido pela Grécia (com 17 pontos em nove jogos), pela Croácia (com 16 pontos em oito jogos), pelas Ilhas Faroé (com sete pontos em oito jogos), pela Bielorrússia (com seis pontos em nove jogos) e por Andorra (com três pontos em oito jogos).

No seu percurso, Portugal conta com vitórias diante de Andorra (3-0 em casa), Bielorrússia (5-0 fora e 6-1 em casa), Grécia (2-0 em casa), Ilhas Faroé (4-0 em casa) e Croácia (5-1 em casa e 2-0 fora). O único desaire aconteceu na Grécia (2-1).