Diogo Jota. “Dupla jornada pode ser decisiva”

O avançado Diogo Jota foi o porta-voz da Seleção a poucos dias da partida contra a Polónia.

Ricardo Velho chamado à Seleção

"É uma prova de que o selecionador está a atento a todos. Tem sido bem recebido e não é olhado de forma diferente. Tem uma oportunidade de mostrar o seu valor. Tem um contexto diferente para o fazer."





Arranque de temporada do Liverpool

"Acho que o arranque tem sido positivo para mim e para o clube, as coisas estão a correr bem, é isso que tentamos trazer para a Seleção. Klopp? É uma pessoa pela qual tenho muito carinho, é respeitar a sua decisão. Desejo a maior das sortes nesta nova etapa."

Calendário apertado

"A realidade é que um jogador internacional acaba por ter mais jogos . Acho que é o preço a pagar. Não tenho opinião muito concreta, não gosto muito do lado político do futebol. Claro que para os de elite, o calendário pode tornar-se demasiado. É um problema para outros pensarem, não quero tomar uma posição clara, quero fazer o meu trabalho no clube e na Seleção."

O melhor ainda está para vir?

"Espero que sim. Trabalho para estar sempre no melhor nível. Existem muitas nuances, cada época que se inicia é como uma nova oportunidade. Quero que isso se prolongue do início até ao final da temporada."

Trio de ataque

"Gosto muito de fazer golos, é a minha principal missão, mas o principal é ganhar jogos. Os dados estatísticos são sempre importantes, mas prefiro não marcar e ganhar do que marcar e perder."



Dois jogos Liga das Nações

"Esta dupla jornada pode ser decisiva. Estamos a olhar para as principais qualidades dos adversários, lances de bola parada porque são um ponto forte. Sabemos da importância de 3 pontos em cada jogo."



Novos jogadores

"Sinto que todos os que aqui chegam sentem que são bem-vindos. Tentamos receber todos da mesma maneira, colocá-los à vontade. Temos um grupo fantástico, o pessoal que chega tem uma oportunidade de demonstrar o seu valor e carácter, que também é muito importante."



Amorim tem perfil para Inglaterra?

"Não consigo avaliar treinadores. Gosto muito do Rúben, é português, diria sempre que sim, que tem essa capacidade. Desejo a maior sorte para o futuro caso saia do Sporting."

E-football, parceria com o FC Porto

"Foi algo que acabou por acontecer, a minha equipa não é um clube e por isso existe a necessidade de parcerias. Comecei por representar o Paços e agora surgiu o FC Porto. Fiquei feliz que se pudesse concretizar. Espero que essa parceria tenha sucesso".



Voltar a Portugal

"Sim. Regressar é algo que diria que agora não faz muito sentido, mas no futuro não descarto a possibilidade. Vai depender do meu nível e da conjugação de fatores que têm de se alinhar. Nesta fase, diria que no futuro gostaria de voltar".



Melhor altura para defrontar Polónia?

"É uma boa pergunta. Se é a melhor altura é sempre difícil responder. Queríamos ter feito um europeu melhor, estamos com dois resultados positivos. O importante é pensarmos em nós, queremos melhor, assimilar as ideias do mister, acho que o mais importante é focarmo-nos em nós porque temos qualidade para vencer tanto esta Polónia como a Polonia de anos anteriores".

A seleção portuguesa vai defrontar a Polónia (sábado, 19h45) e a Escócia (terça, 19h45).