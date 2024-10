João Palhinha dispensado do primeiro treino da seleção por motivos pessoais

João Palhinha foi dispensado por um dia dos trabalhos da seleção nacional, esta terça-feira, por motivos pessoais.

O médio do Bayern de Munique foi autorizado a falhar o primeiro treino do estágio na Cidade do Futebol, em preparação para as visitas a Polónia e Escócia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Ainda assim, Roberto Martínez não deixou de ter ao seu dispor 26 jogadores, uma vez que o guarda-redes Samuel Soares, convocado para os sub-21, integrou os trabalhos da seleção principal.

Palhinha soma seis jogos de nove possíveis, esta época, pelo Bayern, a que se juntou no verão, proveniente do Fulha, por 51 milhões de euros. Contabiliza uma média de cerca de 26 minutos por partida.

Portugal prepara os confrontos com Polónia e Escócia, agendados para sábado, em Varsóvia, e 15 de outubro, em Glasgow, respetivamente, ambos às 19h45 e com relato e acompanhamento em rr.pt.