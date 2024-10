Tomás Araújo substitui Gonçalo Inácio na convocatória da seleção

O defesa Tomás Araújo, de 22 anos, foi chamado por Roberto Martínez para colmatar a vaga deixada pelo indisponível Gonçalo Inácio para os jogos frente à Polónia e Escócia, a contar para a Liga das Nações.

O central do Benfica, que estava ao serviço dos sub-21 na Cidade do Futebol, em Oeiras, estreia-se assim nos convocados da seleção principal do país. O jovem, natural de Vila Nova de Famalicão, soma 56 jogos nas camadas jovens da seleção.

Inácio, o canhoto do Sporting, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

A concentração da seleção está agendada para esta tarde de terça-feira.

Os convocados

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Real Betis) e Ricardo Velho (SC Farense);

Defesas: Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Chelsea FC), Tomás Araújo (SL Benfica), João Cancelo (Al-Hilal), Diogo Dalot ( Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers);

Médios: João Palhinha (Bayern Munique), João Neves (PSG), Otávio (Al Nassr), Samú Costa (RCD Maiorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Rúben Neves (Al-Hilal), João Félix (Chelsea FC).

Avançados: Rafael Leão (Milan AC), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Diogo Jota (Liverpool FC).