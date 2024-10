Fábio Silva não pensa em substituir Ronaldo na seleção. "Quero concretizar o sonho de jogar com ele"

Fábio Silva, avançado português dos Las Palmas, não pensa em ser o susbtituto de Cristiano Ronaldo na seleção nacional porque gostaria de ainda cumprir o sonho de jogar com ele.

O ponta de lança de 22 anos está emprestado pelo Wolverhampton ao clube da La Liga. Marcou o seu primeiro golo e foi até elogiado por Roberto Martínez na conferência de imprensa de convocatória. Espera chegar em breve à seleção A, mas não como substituto de Ronaldo.

"Com a idade que tenho, já passei por muitas adversidades e muitas coisas e já lido com certas questões de maneira diferente, agora. O trabalho no dia-a-dia e os treinos é que nos vão levar à perfeição no jogo. O que posso garantir é procurar estar bem nos jogos no clube e aqui na seleção nacional e depois as coisas vêm. O Cristiano tem a idade que tem, mas continua a ser uma referência para mim. Espero que ainda jogue muitos jogos na Seleção A e que eu possa ser chamado antes, para poder concretizar o sonho de jogar com ele", disse.

Fábio Silva surgiu na equipa principal do FC Porto na época 2019/20. Seguiu-se uma passagem pelo Wolves e, desde aí, tem sido emprestado com passagens pelo Anderlecht, PSV Eindhoven, Rangers e agora no Las Palmas.

Pela seleção sub-21, Fábio Silva soma 12 golos e 8 assistências em 23 internacionalizações. Mas já olha para o patamar superior.

"Trabalho para um dia estar lá naquele espaço, mas agora estou aqui nos sub-21, sinto que tenho vindo a fazer as coisas bem, sou dos mais antigos e gosto muito de estar aqui. Quando for o momento certo, as coisas vão acabar por acontecer e vou ser chamado. O mister Roberto Martínez e o mister Rui Jorge passam-nos a mensagem de que o espaço de sub-21 também é uma porta muito grande para aquilo que nos vai levar à seleção A", concluiu.

A seleção sub-21 vai até às Ilhas Faroé para mais um jogo de apuramento para o Euro sub-21. A partida está marcada para sexta-feira, às 16h00. Segue-se a viagem até Andorra, quatro dias depois, na terça-feira, às 17h00.