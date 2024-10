Boas ou más, João Neves ignora as opiniões de fora e mantém-se focado em "dar o máximo"

João Neves tenta não ler o que dizem sobre ele, por mais difícil que isso seja. O médio do Paris Saint-Germain, que ainda espreita cada convocatória da seleção nacional em busca do seu nome, só quer saber de "dar o máximo" e ajudar o clube e Portugal a vencer.

"Às vezes é difícil evitar, mas tento passar despercebido nas redes sociais e não ver o bem nem o mal. Tento desinteressar-me. Cheguei a Paris com a mesma postura com que cheguei à equipa principal do Benfica e vou continuar assim até ao resto da minha carreira. Dou o melhor de mim. Se as estatísticas estão a valorizar-me, vou continuar a dar o melhor , para estar mais próximo da excelência", salienta o internacional português, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

A seleção nacional prepara as visitas a Polónia, no sábado, em Varsóvia, e Escócia, a 15 de outubro, em Glasgow, ambos às 19h45. Os dois jogos, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, terão relato e acompanhamento na Renascença, exclusivamente em rr.pt.



Polónia e Escócia: "Espero dois jogos complicados, conhecemos os pontos fortes de ambas as equipas. Vamos fazer tudo para ganhar os dois jogos."

Titularidade: "Só faço o meu trabalho, tenho vindo a desempenhá-lo bem. Dou o melhor de mim para conquistar os meus objetivos."

Titularidade II: "A questão da titularidade compete ao mister decidir. O que me compete a mim é no treino dar o meu máximo. Felizmente, há uma competição saudável com os outros jogadores, sempre em prol do coletivo e não do individual. A minha preocupação é dar o melhor de mim."

Opiniões externas: "``As vezes é difícil evitar certas leituras de certos jornalistas, mas tento passar despercebido nas redes sociais e não ver o bem nem o mal. Tento desinteressar-me. Cheguei a Paris com a mesma postura com que cheguei à equipa principal do Benfica e vou continuar assim até ao resto da minha carreira. Dou o melhor de mim. Se as estatísticas estão a valorizar-me, vou continuar a dar o melhor de mim, para estar mais próximo da excelência."

Ricardo Velho, Samuel Costa e Tomás Araújo em estreia: "Estou muito contente pela vinda dos três jogadores novos, vou recebê-los como me receberam a mim, da melhor forma possível, para se integrarem e estarem à vontade com o grupo. Quanto melhor o grupo for fora das quatro linhas, mais fácil será para nós termos bons resultados lá dentro."

Tomás Araújo convocado de recurso: "Infelizmente, o Gonçalo Inácio teve um pequeno percalço, mas é assim a vida, o azar de um é a sorte de outros. Conhecendo o Tomás, penso que ele vai aproveitar da melhor maneira esta oportunidade. É um jogador jovem, traz energia, qualidade técnica, tática e é esse tipo de jogadores que queremos no espaço de seleção nacional."

Portugal conquistou Liga das Nações em 2019: "Lembro-me pouco, era muito jovem, ainda não via muito futebol como vejo agora, mas lembro-me de termos ganhado e de ter ficado contente. Agora estou a competir nesta competição e eu e a equipa vamos dar o nosso máximo para voltar a vencer."

"Timing" da saída d Benfica para o PSG: "Cada um tem a sua opinião, como é óbvio, e eu também tenho a minha e vou guardá-la para mim. Não sei se foi o momento certo ou não, o que está em causa é que cheguei lá e dei o meu máximo e, se ficasse cá, ia dar o meu máximo na mesma. Com um treinador novo, condições novas, oportunidade de jogar e um grupo fantástico, deu-me a confiança para demonstrar a minha qualidade."

Ainda verifica sempre se foi convocado: "Pode ser difícil de acreditar, mas olho para a convocatória. Felizmente, na nossa seleção, e ainda mais na minha posição, no meio-campo, há jogadores mundialmente incríveis. Por isso, há sempre a preocupação de ver se sou convocado, pela quantidade e qualidade dos jogadores. Lembro-me da primeira vez que fui convocado como se fosse ontem. Tenho sido chamado para todas as convocatórias desde então e vou fazer tudo para continuar a ser."

Um ano desde a primeira convocatória: "Apesar de ser um ano, dois de futebol profissional, e apesar de ser pouco tempo, vejo o futebol de maneira mais adulta, o que me torna um jogador mais experiente. É com o tempo que vou ganhando essa maneira mais adulta de ver o futebol. Foi um ano muito rápido. Quando está a correr bem é quando mais rápido é."



Jogador que mais oportunidades de golo cria no mundo, segundo o Observatório do Futebol: "Agora tenho um jogo mais rotativo no meio, posso jogar mais atrás, mais à frente. Estou numa equipa com jogadores de alta qualidade e, sendo eu ou outro jogador a fazer o último passe, o golo está sempre mais próximo de surgir. Identifico-me muito com o jogo do PSG, estou muito contente por estar a desempenhá-lo. As coisas acontecem naturalmente."

Formação favorita: "A formação depende muito do jogo que vamos fazer, dos jogadores que temos disponíveis. Tenho jogado mais vezes em linhas de quatro. neste momento no PSG jogo a linhas de três ofensivamente. São coisas que mudam e a gente tem de se adaptar. Vou fazer da melhor forma o que o mister me pedir. Não tenho preferência, tenho é de dar o meu máximo."

Os jogadores "mundialmente incríveis" com que joga na seleção: "Felizmente, são jogadores fantásticos e ainda melhores como pessoas. Olho para jogadores da minha posição mais detalhadamente, como por exemplo Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Palhinha. São os jogadores que eu via como o patamar a que queria chegar, quando era mais novo, e é muito bom estar com eles no dia a dia, no espaço de seleção, para aprender e para crescer a nível profissional. Aprendo de cada um coisas diferentes, porque diferentes pessoas trazem coisas diferentes ao jogo, e tento tirar um bocado de cada um, para me tornar um jogador mais completo."