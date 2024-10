Araújo queimou as etapas de Martínez em quatro dias. "É um movimento normal", diz ex-treinador do central

"O Tomás Araújo está a ter um começo de época espetacular, mas não queremos queimar etapas". A justificação do selecionador para a não-chamada do central, que hoje é titular do Benfica, foi dada na passada sexta-feira aquando do anúncio da lista para os jogos com Polónia e Escócia. Todavia, as palavras utilizadas por Roberto Martínez também em relação a Tiago Santos e Quenda caíram por terra quatro dias depois, com a subida de Araújo ao grupo maior, em face da dispensa do lesionado Gonçalo Inácio.

Haverá aqui uma contradição do técnico da equipa das quinas? António Oliveira, antigo treinador do defesa de 22 anos, acha que não. E observa este como um "movimento normal".