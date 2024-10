Rodrigo Gomes quer garantir qualificação e já pensa em estar no Euro sub-21

Rodrigo Gomes não tem dúvidas quanto à qualificação de Portugal para o Euro 2025 de sub-21, que está a um ponto de distância, e deseja marcar presença na fase final, que vai decorrer na Eslováquia.

“Qualquer jogador que está no espaço seleção tem esse objetivo de conseguir [o apuramento], falta apenas um ponto e tenho a certeza que vamos conseguir. Estamos a trabalhar para carimbar o acesso”, começou por dizer o jogador dos ingleses do Wolverhampton, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Confirmando o apuramento para o torneio, que vai decorrer entre 11 e 28 de junho, já contra as Ilhas Faroé, na sexta-feira, Gomes não esconde o desejo de constar entre os eleitos para a fase final.

“Espero estar lá a ajudar a seleção a ir o mais longe possível. A identidade é sempre entrar em cada jogo para vencer. Se estamos nessa condição e falta apenas um ponto, vamos entrar para vencer”, reforçou.

O jovem, de 21 anos, chegou esta época ao Wolverhampton, após um ano no Estoril Praia, pelo qual disputou 36 encontros oficiais, tendo anotado nove golos e oito assistências, em 2023/24, mas em Inglaterra tem sido pouco utilizado, embora considere que esteja “sempre a melhorar e a crescer”.

“Para mim e para muitos [a Premier League] é considerada a melhor liga do Mundo, tenho de ser honesto e é um bocadinho diferente [da I Liga portuguesa]. Estou bem, sempre a melhorar, a trabalhar para ser melhor, a crescer enquanto jogador e enquanto pessoa. Estou a conseguir num contexto diferente”, declarou o avançado, que participou em apenas quatro encontros pelos ‘wolves’, dois dos quais como titular.

No dia que marcou o arranque dos trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Rui Jorge contou com 22 dos 23 convocados no relvado, com destaque para a presença de Chico Lamba e Rodrigo Pinheiro, que renderam os lesionados Eduardo Quaresma e Bernardo Folha, enquanto Gustavo Sá ficou de fora, devido a problemas físicos.

Portugal lidera o Grupo G de qualificação, com 21 pontos, contra os 17 da Grécia, segunda colocada, que tem mais um jogo disputado, e 13 da Croácia, terceira posicionada.

Um empate dos lusos contra as Ilhas Faroé, em Klaskvik, será suficiente para assegurar o ‘passaporte’ rumo à fase final, na Eslováquia. O último jogo da fase de qualificação será em Andorra, em 15 de outubro.