Eduardo Quaresma dispensado da seleção sub-21 por lesão

Eduardo Quaresma recebeu dispensa da seleção de sub-21, esta segunda-feira, devido a lesão.

O defesa-central do Sporting, de 22 anos, jogou frente ao Casa Pia, no sábado, a contar para a última jornada do campeonato, com queixas no tornozelo esquerdo, devido a uma entorse recente.

Quaresma foi, então, dispensado por Rui Jorge, para continuar a recuperar, tal como Bernardo Folha, médio do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

A seleção portuguesa, que está a um ponto de garantir o apuramento para o Euro 2025, vai defrontar, fora, as Ilhas Faroé, no dia 11 de outubro, às 16h00, e Andorra, quatro dias depois, pelas 18h00.