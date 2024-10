"Merecem a convocatória". Ricardo Velho e Samuel Costa em estreia na seleção nacional

O guarda-redes Ricardo Velho, do Farense, e o médio Samuel Costa, do Maiorca, são as grandes novidades da convocatória de Roberto Martínez para os próximos dois jogos da seleção nacional.

Velho substitui José Sá na lista de convocados, guarda-redes que perdeu a titularidade no Wolverhampton.

"É a prova que o trabalho, dedicação, esforço podem levar qualquer jogador à seleção nacional. Sonhar faz parte do caminho. O Ricardo está consistentemente a jogar na I Liga a um muito bom nível, merece a convocatória", avaliou o selecionador.

Na defesa, destaque para o regresso de João Cancelo, que ocupa o lugar de Tiago Santos. No meio-campo, Otávio e Samuel Costa juntam-se à lista. Na frente de ataque, saem Pedro Gonçalves (lesionado) e Geovany Quenda, regressa Francisco Conceição.

"Acompanhei o Samu nos sub-21, tem caminhada nas seleções de formação. Ele tem um perfil muito interessante e que não temos. Muita energia, taticamente muito inteligente. Depois, é de pé esquerdo e não temos ninguém no meio-campo que pode equilibrar e canhoto. Foi acompanhado muitos meses, merece a oportunidade", explicou.