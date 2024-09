O selecionador Roberto Martínez vai divulgar a 4 de outubro os convocados para os jogos com Polónia e Escócia, da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa.

A seleção das quinas vai defrontar a Polónia no dia 12 de outubro, em Varsóvia, jogando três dias depois frente à Escócia, em Glasgow, ambas as partidas com início marcado para as 19h45 (horas em Lisboa).



Portugal lidera a poule com seis pontos, depois de vencer em casa a Croácia e a Escócia nas duas primeiras jornadas, ambas por 2-1, numa edição em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para os quartos de final.

A Croácia está em segundo, com três pontos, os mesmos da Polónia, enquanto a Escócia é última, ainda a zero.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a final four em 2020/21 e 2022/23.