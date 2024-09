Rui Jorge maravilhado com vitória dos sub-21. "Estou aqui para viver momentos destes"

Rui Jorge ficou muito satisfeito com a exibição e a vitória, por 2-0, da seleção portuguesa de sub-21 sobre a Croácia, esta terça-feira, a contar para a fase de qualificação para o Europeu da categoria.

"Às vezes, as pessoas perguntam-me, 'Estás aí há tantos anos para quê? Treze anos, não queres outra coisa?' E eu disse [aos jogadores]: 'Eu estou aqui para viver momentos como este, como este segundo golo. Para poder viver momentos destes'. Tem tudo aquilo que quero no jogo: tem inteligência, altruísmo, capacidade técnica... É isto que me faz andar aqui", salienta o selecionador, em declarações ao Canal 11.

Análise ao jogo: "Muito bom jogo e excelente vitória contra uma grande equipa. Não é fácil tirar-lhes a bola, ter mais bola do que eles, e conseguimos fazer isso durante todo o jogo, fomos mais perigosos do que eles. Estou muito satisfeito com o que fizemos aqui."

Golos bonitos do ponto de vista coletivo: "O jogo foi todo muito bom em termos coletivos.

Qualificação: "Está praticamente certa, é verdade. Falta-nos fazer um ponto, temos dois jogos. Temos tudo para fazer a qualificação. Se nos perguntassem no início se queríamos ir para os dois últimos jogos a jogar com o último classificado e o penúltimo, com certeza que diríamos que gostávamos. Conseguimos, com muito mérito, e agora vamos tentar fechar já no próximo jogo."