Portugal derrota Croácia e fica a um ponto do Europeu sub-21

Portugal está a um ponto do apuramento para a fase final do Europeu de sub-21, depois de derrotar a Croácia, por 2-0, esta terça-feira.

A equipa de Rui Jorge chegou à vantagem, em Karlovac, aos 49 minutos. Tiago Tomás subiu pela direita da área e cruzou atrasado para Paulo Bernardo, que disparou, na passada, para o primeiro golo português.

Portugal ainda passou por calafrios, mas conseguiu "matar" o jogo ao minuto 89. O recém-entrado Rodrigo Mora conduziu pela direita, tabelou com Henrique Araújo e serviu de bandeja para Carlos Forbs encostar.

Com este resultado, os sub-21 portugueses cimentam a liderança do grupo G de qualificação. Passam a somar 21 pontos em oito jornadas, mais quatro que a Grécia, segunda classificada com mais um jogo, e mais cinco que a Croácia. A equipa das quinas fica, assim, a um ponto de garantir o apuramento direto para a fase final do Euro 2025.

Esse ponto que falta pode ser obtido no dia 11 de outubro, a partir das 16h00 na visita às Ilhas Faroé, referente à nona jornada.