“Vitória justa”, dizem os jogadores

Portugal derrota a Escócia, por 2-1, e lidera o grupo da Liga das Nações. Os atletas lusos estavam satisfeitos.

Bruno Fernandes

"A Escócia é uma equipa muito aguerrida com vários jogadores da Premier League. São perigosos na bola parada e foi assim que sofremos o golo, mas como disse o mais importante foi a nossa reação e a forma como ganhámos o jogo"

Nuno Mendes

"Foi um jogo difícil, mas conseguimos a vitória e isso foi o mais importante. Está é uma equipa muito física, e nós entrámos no jogo deles e isso não nos favorece pois somos uma equipa que gosta de ter bola. Ainda assim saímos com uma vitória"

Diogo Jota

“Acho que sabíamos aquilo que eles iam fazer aqui. Apostar nas transições. Todas as bolas paradas iam ser perigosas. Sabíamos isso, mas infelizmente sofremos cedo. deu-lhes confiança e tirou-nos clarividência. Corrigimos no início da segunda parte. A partir do 1-1 voltamos a perder o foco. Tivemos bastantes oportunidades, o guarda-redes deles esteve muito bem. O golo do Cris acaba por ser justo. Acaba por ser uma vitória justa.”