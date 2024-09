Rapaz de Milfontes recebe cem mil euros e conhece Cristiano Ronaldo

Zach Dereniowski, influencer canadiano conhecido nas redes sociais como MD Motivator, veio até Portugal em agosto, disposto a ajudar Francisco, uma criança de 13 anos que perdeu a família numa explosão de gás, em Vila Nova de Milfontes.

Em menos de um mês conseguiu angariar mais de cem mil dólares (91 mil euros) numa campanha de crowdfunding que ainda decorre online. Francisco já sabe da novidade (que, de resto, já tinha corrido mundo), mas teve direito a outra surpresa no momento do anúncio oficial: para além do dinheiro angariado, Francisco também iria cumprir outro sonho e conhecer Cristiano Ronaldo.

O momento aconteceu algures esta semana, como confidenciou à Renascença Zach Dereniowski, que não esteve presente por motivos profissionais (estava no Dubai, na altura) mas organizou o encontro e arranjou quem capturasse as imagens. O vídeo já reúne, em menos de uma hora, mais de 35 mil "gostos" só no Instagram, onde o "reels" já caminha rapidamente em direção ao meio milhão de visualizações.

Durante um treino da seleção, que joga este domingo no Estádio da Luz, Francisco conheceu jogadores como Rúben Dias, João Neves, António Silva, Renato Veiga, Nélson Semedo, Bruno Fernandes, Vitinha e, claro está, CR7.